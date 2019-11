Star Wars: il personaggio di Keri Russell, Zorri Bliss, è ispirato ad uno di Speed Racer

Prosegue la campagna promozionale dell'ormai imminente Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker, con l'attrice Keri Russell che ha rivelato alcuni dettagli sul suo misterioso personaggio, noto come Zorri Bliss.

Parlando con Town & Country, l'attrice ha rivelato:

"Per me è stato molto interessante l'idea di non essere la protagonista. Con la maschera mi sentivo al sicuro. E anche una dura. Potevo andare in giro senza trucco. Non dovevo sentirmi in imbarazzo per niente e nessuno."

La Russell è arrivata al successo col film drammatico Felicity, che è stato co-creato da J.J. Abrams: la collaborazione non è una sorpresa in quanto i due sono rimasti amici da allora, col regista che la reclutò anche per un ruolo in Mission: Impossible III, suo esordio alla regia cinematografica.

"Non ho mai incontrato un'attrice più impegnato nel lavoro della recitazione, che però trovi così disgustose tante altre cose che le vengono richieste", ha scherzato Abrams. "E lotta davvero con il dover essere lei stessa a rappresentare il lavoro che sta facendo. È uno dei motivi per cui avere questa maschera è stato stranamente confortante per lei".

"In pratica è il lavoro dei miei sogni" ha scherzato l'attrice. "Posso vedere tutti, ma nessuno può vedere me."

In aggiunta, l'attrice ha rivelato che il suo personaggio è ispirato a Speed Racer.

"C'era questo personaggio femminile che J.J. amava quando era giovane - penso che fosse in Speed ​​Racer o qualcosa del genere”, ha rivelato la Russell ad Empire. “Guidava una moto e aveva questo casco, simile al mio. Mi diceva sempre: 'Non ho mai visto la sua faccia ed ero sempre ossessionato da chi fosse sotto la sua maschera.' Fu la genesi del mio personaggio in Star Wars, perché J.J. ha sempre voluto scoprire chi ci fosse là sotto."

Star Wars IX arriverà il 18 dicembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle dichiarazioni di J.J. Abrams su Carrie Fisher e ai collegamenti fra L'Ascesa di Skywalker e Gli Ultimi Jedi.