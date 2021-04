Star Wars: perché la spada laser di Kylo Ren è così instabile?

Tra i personaggi più amati/odiati della trilogia sequel di Star Wars, Kylo Ren può vantare una delle armi più peculiari del franchise: una spada laser rossa che si distingue dalle altre per via della sua forma a croce e dell'energia instabile che la attraversa. Ma cos'è che rende la sua lama così "vibrante"?

Stando al canone ufficiale, tutto questo è dovuto al carattere del personaggio. Come hanno fatto gli altri Sith prima di lui, Ben Solo ha infatti ottenuto il colore rosso della spada laser facendo "sanguinare" il cristallo kyber contenuto al suo interno, ma nel suo caso qualcosa è andato storto. In linea con quanto mostrato nei film, al momento del rituale Kylo Ren era in preda ad un forte tumulto interiore dovuto al barlume di luce che viveva ancora dentro di lui nonostante la sua volontà di passare al lato oscuro.

"La spada laser è qualcosa che ha costruito lui stesso, ed è pericolosa, feroce e frastagliata come il suo possessore" ha spiegato lo stesso J.J. Abrams durante un'intervista del 2015.

Per l'universo di Star Wars, non si tratta della prima volta che un'arma riflette la personalità del personaggio che la possiede. Un altro esempio è infatti rappresentato da Ahsoka Tano, le cui spade laser hanno assunto il colore bianco per via della sua volontà di discostarsi dall'Ordine Jedi, come abbiamo visto di recente anche in The Mandalorian.

