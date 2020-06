Star Wars, perché Palpatine salvò Anakin su Mustafar? Una teoria lo spiega

Il Cancelliere Palpatine, in realtà Darth Sidious, nella trilogia prequel si è servito di un apprendista Sith a ogni capitolo, ma solo Darth Vader è stato salvato dalla morte da parte sua, a differenza degli altri. Oggi una curiosa teoria ci rivela il principale motivo di questo salvataggio avvenuto in Star Wars: La vendetta dei Sith.

Nei precedenti due capitoli le pedine del futuro Imperatore sono state Darth Maul e Darth Tyranus, abilmente sacrificate per la causa, ma Palpatine è corso in aiuto di Darth Vader una volta che questi era stato lasciato in fin di vita dopo lo scontro su Mustafar con Obi-Wan Kenobi.

Palpatine aveva intenzione di riversare la propria coscienza nel corpo di Anakin Skywalker, il prescelto e dotato di una potenza nella Forza straordinaria, con una concentrazione di midi-chlorian superiore anche a quella del maestro Yoda. Tutto questo per capire come controllare la morte ed estrarre l'essenza della Forza vivente. Ma una volta ridotto in fin di vita su Mustafar, Palpatine era ancora intenzionato a servirsi del suo nuovo apprendista per questo scopo dopo lo scontro con Obi-Wan che lo aveva lasciato considerevolmente menomato?

A quanto pare anche Darth Maul aveva un ruolo in tutto questo processo e a rivelarlo è stato Sam Witwer, doppiatore del personaggio in Star Wars: The Clone Wars, che qualche anno fa spiegò la sua versione: "Quello che è davvero divertente è che Darth Maul, essendo sopravvissuto alle sue gravi ferite, ha messo la pulce nell'orecchio di Palpatine, che forse non sarebbe stato il caso di abbandonare questi apprendisti a loro stessi così alla svelta. Se sono morti o pensi siano stati uccisi, forse non lo sono stati. Forse potrebbero sopravvivere, potrebbero aggrapparsi a qualcosa. E' qualcosa che vediamo succedere e Sidious lo realizza. Alla fine conduce a Darth Vader".

