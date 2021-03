Star Wars: perché Luke si chiama Skywalker anche se deve nascondersi dall'Impero?

Luke Skywalker, quello che diventerà poi un leggendario Maestro Jedi, cominciò il suo percorso nella Galassia Lontana Lontana di Star Wars come un umile coltivatore d'umidità sul desertico pianeta di Tatooine, questo prima di unirsi insieme ad Han Solo, Leia, Chewbe e C-3PO alla Ribellione nella lotta per scardinare l'Impero.

Ma perché, una volta scoperta la sua identità e il potere della Forza, per giunta ricercato dall'Impero e da Darth Vader, in realtà Anakin divenuto Sith, Luke ha mantenuto il suo cognome, Skywalker? Per qualcuno infatti non ha molto senso, ma in realtà c'è ben più di un motivo a giustificare la cosa. Prima di tutto, per cominciare, nessuno sapeva cosa fosse successo ad Anakin, che fosse sostanzialmente sopravvissuto al duello con Obi-Wan Kenobi. E anche se proprio Obi-Wan sa che Darth Vader sia in verità Anakin, non c'è alcuna spiegazione canonica ufficiale data a questa informazione da lui conosciuta.



Quando consegnò dunque Luke ai Lars, comunque, presupponiamo che almeno al tempo desse Anakin per defunto. Per questo anzi lasciò il cognome Skywalker al bambino, così da tramandare l'eredità Jedi e buona del suo ex-padawan che hai poi ceduto al Lato Oscuro della Forza. Al contempo, Darth Vader non sapeva che Padmé avesse partorito, convinto di averla invece uccisa prima che ci riuscisse, dunque non aveva alcuna ragione nel mettersi a ricerca i suoi figli in giro per lo spazio.



Luke ha avuto dunque il lusso di portare il cognome del padre perché non era nessuno, nascosto nei territori desertici di Tatooine.



Nel mondo reale, invece, più semplicemente George Lucas non aveva inizialmente pianificato che Darth Vader fosse il padre di Luke, cosa intuibile anche dal rapporto iniziale tra lui e Leia, che si scopriranno poi fratelli, cosa che in Una nuova speranza non era ancora stata decisa, come facilmente testimoniato dai loro continui flirt.