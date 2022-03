Star Wars, perché Leonardo DiCaprio rifiutò il ruolo di Anakin Skywalker?

La prova di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker non fu vista particolarmente di buon occhio all'epoca dell'uscita della trilogia prequel di Star Wars, con la critica che ancora oggi è piuttosto severa nei confronti dell'attore: in molti, a tal proposito, continuano a chiedersi come sarebbero andate le cose con un casting diverso.

Il rimpianto più grosso, in tal senso, ha un nome e un cognome: Leonardo DiCaprio. Alla star di The Wolf of Wall Street e Don't Look Up fu infatti offerto proprio il ruolo del giovane jedi e futuro Darth Vader, in quello che avrebbe potuto rappresentare un passaggio importantissimo di una carriera in rampa di lancio.

DiCaprio, però, ammise di non sentirsi ancora pronto per un ruolo così importante e sul quale gravava il peso di aspettative altissime: una scelta coerente con quello che è stato poi il prosieguo della carriera del buon Leo, che pur non dovendo più preoccuparsi delle aspettative altrui, essendo ormai considerato all'unanimità uno dei migliori attori della sua generazione, ha sempre manifestato poco interesse nel prender parte a grandi blockbuster o franchise.

L'ipotesi, comunque, mantiene inalterato il suo fascino: come sarebbe stato l'Anakin Skywalker di Leonardo DiCaprio? Un interrogativo destinato, purtroppo, a rimanere inevaso! A proposito di grandi nomi, intanto, Ryan Reynolds ha parlato della possibilità di prender parte a Star Wars in futuro.