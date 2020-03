Star Wars: perché i Jedi non danno un nome alle loro spade laser?

Perché i Jedi non danno dei nomi alle loro spade laser? Un quesito che è stato fatto notare da un utente su Twitter e raccolto da Matt Martin, story group LucasFilm. Solo la Darksaber ha ottenuto un nome. Il perché di questa particolare scelta rimane un'opinione personale di Martin che comunque vi riportiamo in questa news.

Secondo quanto riportato da Matt Martin su Twitter, i Jedi si sono sempre rifiutati di nominare le loro spade laser per evitare un eccessivo attaccamento; le spade laser vengono considerate un semplice strumento e non un oggetto da venerare o da affibbiare un nome particolare.

Martin ha specificato che si tratta di un particolare che riguarda solo l'Ordine dei Jedi e non tutti i possessori di una spada laser e quindi - ad esempio - i Sith potrebbero aver dato nel corso dei decenni dei nomi alle loro spade.



In The Mandalorian l'unico ad impugnarla è il personaggio di Giancarlo Esposito, Moff Gideon:"Trovo davvero meraviglioso avere quell'arma iconica in mano e ci vuole un po' per abituarsi perché è più lunga di una normale spada o sciabola. E naturalmente diventa più breve quando la spegni. Quindi devi capire come impugnare il manico. Ha quel ronzio, quella luce, quell'energia... "

