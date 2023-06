Star Wars: ecco perchè James Mangold vuole esplorare le origini dei Jedi

James Mangold ha sempre voluto andare indietro nella linea temporale di Star Wars e raccontare le origini dei Jedi: e forse con il suo nuovo film questo sogno potrebbe diventare realtà.

Mangold aveva già anticipato una nuova era nei suoi piani per Star Wars Dawn of Jedi, ma man mano che si avvicina la produzione del film il regista aggiunge sempre più dettagli che incuriosiscono i fan verso il progetto finale che non ha ancora una data di uscita ufficiale. Il film di James Mangold fa parte dei tre nuovi film di Star Wars pronti ad arrivare sul grande schermo: se il progetto di Dave Filoni ha come obiettivo quello di congiungere tutte le serie ambientate nella Nuova Repubblica e quello di Sharmeen Obaid-Chinoy avvicinarci di nuovo a Rey Skywalker, quello di Mangold non dovrebbe connettersi con altri film del franchise di Star Wars.

"Quando ho accennato a Kathy Kennedy, presidente della Lucasfilm dell'idea che avevo di tornare indietro, davvero molto indietro, sono rimasto sorpreso dal fatto che abbia entusiasmato lei e le altre persone meravigliose con cui lavora alla Lucasfilm - ha detto il regista a io9 - per me, si tratta di voler far parte della saga, ma non voglio nemmeno tenere in aria così tante tradizioni da non riuscire a raccontare una storia. E quello che volevo davvero fare, quello che volevo le disse, era solo possibile fare una specie di Dieci Comandamenti della Forza, sai? Una specie di storia delle origini di come la Forza è stata conosciuta, compresa, esercitata e imbrigliata".

Il grande progetto del regista di Indiana Jones e il quadrante del destino, ha svelato che Dawn of Jedi sarà ispirato a Ben-Hur e I Dieci Comandamenti. Rimanete sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sul nuovo film di James Mangold!