Star Wars, perché Harrison Ford fu scelto al posto di... Sylvester Stallone?

Cosa c'è di più affascinante del Multiverso cinematografico? E proprio in uno di questi, in una Galassia molto molto lontana, Han Solo non avrebbe avuto le fattezze di Harrison Ford bensì di Sylvester Stallone. Il casting tra i due attori agli antipodi, è tra i più bizzarri della storia del cinema.

Han Solo è tra i personaggi più rappresentativi e amati di Star Wars: vi basti pensare che il blaster di Han Solo è stato battuto all'asta per un milione di dollari. E per un personaggio del genere, serviva il volto giusto.

Se Harrison Ford non avesse ottenuto il ruolo, adesso Han Solo avrebbe nell'immaginario pop bicipiti da urlo e il volto da culturista. Non sapremmo dire quale delle due interpretazioni avrebbero giovato di più all'esponente di spicco dell'Alleanza Ribelle, ma non fu facile la scelta per George Lucas che con Star Wars rivoluzionò il genere fantascientifico. Sylvester Stallone, all'epoca dei casting, era già un attore affermato nell'iconico ruolo di Rocky Balboa, mentre Harrison Ford aveva avuto il suo primo ingaggio di successo per American Graffiti ma nulla di più. Per entrambi gli attori, quel ruolo in quello che sarebbe stato uno dei più fiorenti franchise della storia del cinema, rappresentava qualcosa di diverso. Per Stallone era l'occasione di cimentarsi in una sfida diversa, un ruolo nuovo anche agli occhi del pubblico. Per Ford quella era la sua occasione. Sappiamo come sono andate le cose: per George Lucas, Ford era perfetto nel ruolo di Han Solo e questa scelta è stata decisiva per entrambi gli attori.

Chissà cosa avrebbe dato Stallone al personaggio di Han Solo! Purtroppo possiamo solo immaginarlo ma se avete alcuna qualche curiosità su Han Solo di Harrison Ford potete leggere il nostro approfondimento sulla possibilità che Han Solo sia sensibile alla Forza.