Star Wars: ecco perchè Han Solo ha sparato per primo a Greedo

Ci sono innumerevoli elementi del franchise di Star Wars su cui i fan hanno dibattuto appassionatamente nel corso degli anni, come l'incontro tra Han Solo e Greedo nella Taverna di Mos Eisley in Star Wars: Una nuova speranza.

Nella versione originale del film del 1977, Solo spara a Greedo appena dopo essersi sentito minacciato dal cacciatore di taglie. La scena in questione è stata però rivisitata diverse volte nel corso degli anni, incuriosendo non poco i fan. Con il nuovo numero di debutto del fumetto "Star Wars: Han Solo & Chewbacca", si torna a parlare dell'episodio.

Ambientata tra gli eventi del film sul famoso contrabbandiere, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Solo: A Star Wars Story, e Episodio IV, la nuova serie inizia con Han e Chewbacca che intraprendono una missione sotto richiesta di Jabba the Hutt, con quest'ultimo che affida a Greedo il compito di accompagnare i due. Fin da subito, Solo il cacciatore di taglie, chiarendo che in caso di tradimento "sparerà prima e poi farà domande". Queste parole, anche se non troppo esplicitamente, chiariscono maggiormente le intenzioni di Han nella resa dei conti mortale in Una nuova speranza.

Il creatore del franchise George Lucas ha riflettuto molto sulla scena di Episodio IV, dove Han viene dipinto più come un assassino a sangue freddo, mentre nell'edizione speciale del 1997 vediamo Greedo sparare per primo. Inoltre, la scena è stata modificata di nuovo nel 2004 per l'uscita in DVD della trilogia originale, questa volta mostrando la coppia sparare nello stesso momento.

Per quanto riguarda il futuro del franchise, è da poco uscito il primo trailer di Obi-Wan Kenobi, la prossima serie di Star Wars che uscirà su Disney+.