Star Wars, perché George Lucas non rivolse più la parola a 'Darth Vader'?

Al giorno d'oggi, complice internet e i social, siamo abituati a stare sull'attenti per quanto riguarda anche gli spoiler più innocui: immaginate, dunque, se qualcuno all'epoca di Star Wars vi avesse spoilerato uno dei più grandi colpi di scena della storia del cinema... E se qualcuno fosse proprio uno degli attori coinvolti!

Già, perché durante le riprese di Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora un ingenuo David Prowse ebbe la brillante idea di anticipare durante un'intervista il plot twist sul rapporto di parentela tra il suo Darth Vader e Luke Skywalker: "Darth Vader e Luke Skywalker si trovano coinvolti in questo duello all'ultimo sangue quando Luke scopre che, di fatti, Darth Vader è il suo padre da tempo scomparso" furono le parole dell'attore.

Un'ingenuità che non andò particolarmente a genio a George Lucas, che da quel momento smise praticamente di rivolgere la parola a quello che restava comunque uno degli attori chiave della trilogia classica: Prowse finì per essere letteralmente isolato sul set per tutta la durata delle riprese, andate avanti per circa sei settimane.

Il clima si rasserenò comunque anni dopo, come dimostrano gli elogi rivolti da George Lucas a David Prowse dopo la morte dell'attore: sfidiamo chiunque, in ogni caso, a non arrabbiarsi davanti a un passo falso di quelle proporzioni!