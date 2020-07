Star Wars: perché il Force Bond fra Rey e Kylo Ren è considerato potere da Lato Oscuro?

L'abilità del Force Bond è stata mostra sul grande schermo dal regista e sceneggiatore Rian Johnson in Star Wars: The Last Jedi, e ha accentuato il legale alla base della relazione fra i due protagonisti Rey e Kylo Ren.

Il film del 2017 non rappresenta l'esordio di questa abilità nell'intero franchise ampliato, dato che nella lunga storia fittizia dell'universo di Star Wars il Force Bond era stato usato indiscriminatamente sia dai Sith che dai Jedi: eppure, fin da quando questa tecnica o potere esiste, è considerato una pratica tipica del Lato Oscuro.

Per definizione, un Force Bond - legame della Forza - è una potente connessione tra due individui sensibili alla Forza, e permette loro di comunicare telepaticamente, visivamente ed emotivamente. Il legame può superare sugrandi distanze, permettendo agli individui di rimanere collegati psichicamente anche se ai lati opposti della galassia. Quando il Force-bond è in azione, come visto anche in The Rise of Skywalker, entrambe le parti si manifestano contemporaneamente l'una nello spazio dell'altra, e la cosa consente loro di interagire, quasi come se fossero fisicamente a contatto.

Il libro del 2019 Star Wars: The Secrets of the Jedi lo elenca tra le "Dark Force Abilities", spiegando: "La Forza ci consente di connetterci con un altro essere vivente e comunicare con loro su grandi distanze, vedendo ciò che vedono e sentendo ciò che provano", dice il libro. "Sebbene possa sembrare un'abilità innocua - e forse anche preziosa - può essere facilmente manipolata da quelli del Lato Oscuro. Alcuni esseri potenti nell'uso della Forza sono stati in grado di creare legami segreti con altre persone inconsapevoli di questa connessione, usandoli per corrompere o controllare le azioni altrui. E una volta connesso, il legame è estremamente difficile da rompere, anche se indesiderato".

Quello che collega Rey e Kylo parte infatti come un legame indesiderato, anche se nel terzo film diretto da JJ Abrams si rivela molto utile ad entrambi. Cosa ne pensate? Rivedremo questa abilità in futuro?

