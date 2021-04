Star Wars, ecco perché la figlia di Hayden Christensen non ha mai visto i suoi film

Nota ai più per il suo ruolo nella serie cult The O.C., fino al 2017 Rachel Wilson è stata in una relazione con l'attore Hayden Christensen, dalla quale è nata la piccola Briar, 6 anni. In una recente intervista, l'attrice ha rivelato che la figlia non ha mai visto i film di Star Wars in cui è presente il padre.

"Penso che Briar sappia che sua madre e suo padre sono attori, sa che facciamo parte di quel mondo. Ma non sa altro. Sicuramente non so quanto sia famoso suo padre o il personaggio che ha interpretato" ha dichiarato la Bilson al podcast Betches Mom.

A quanto pare Briar ha una vaga idea di cosa sia la galassia lontana lontanta, ma per il momento la Bilson crede che non sia ancora pronta per assistere alla caduta al lato oscuro di Anakin Skywalker, specialmente per via di ciò che accade ne La vendetta dei Sith.

"Credo che sappia che lui è apparso in Star Wars, ma non ha idea di cosa questo possa significare, perché non ha visto ancora niente" ha aggiunto l'attrice. "E grazie a Dio, perché nei film uccide dei bambini, perciò lasciamo che non lo veda finché non compierà 80 anni. Ne ha un'idea, ma non sa bene cosa significa. E mi piacerebbe mantenerla in questo modo."

Vi ricordiamo che Christensen, assente dal franchise ormai da 16 anni (se non consideriamo il cameo vocale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker), farà il suo atteso ritorno nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader per la serie di Obi-Wan Kenobi in arrivo su Disney+.