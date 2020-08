Star Wars: perché il fantasma di Anakin è giovane in Episodio VI? Arriva la risposta

Mentre il povero Anakin Skywalker viene deriso ancora una volta per la sua avversione nei confronti della sabbia, c'è chi continua a giustificare la sua presenza nel finale di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

La questione è stata fonte di dibattito per anni ed anni tra gli appassionati, e si basa ovviamente sulle versioni rivedute e corrette della trilogia originale, uscite a partire dal 1997. Per modernizzare i suoi classici film e per inserire rimandi ai prequel, George Lucas decise di aggiungere alcune migliorie grafiche, tra le quali un sorridente Hayden Christensen nel finale di Episodio VI: una decisione che non ha trovato il consenso di tutti, visto che il personaggio secondo molti sarebbe dovuto ricomparire con l'aspetto adulto di Darth Vader. A cercare di chiarire la visione dell'autore arriva il doppiatore di Darth Maul nella serie The Clone Wars:

"Lucas ha spiegato che quando sei un Jedi e pensi ai tuoi amici, in qualche modo puoi riuscire a contattarli con la Forza. Li raggiungi pensando a loro, e ricevi una sensazione positiva, che ti fa capire che sono là fuori. È come guardare il cielo stellato e sapere che ogni stella è un Jedi, e quando l'Impero inizia a farli fuori, quelle stelle iniziano a scomparire una per una... e l'Ordine 66 le ha distrutte quasi tutte in un colpo solo!", spiega Sam Witwer a Cineflix.

Cita poi gli eventi visti nella serie di animazione diretta da Dave Filoni e letti nei romanzi legati ad Ahsoka, la ex-Padawan di Anakin: "Quando Ahsoka prova a mettersi in contatto con il suo amico Anakin, si accorge che lui non c'è. Non riesce a percepirlo là fuori... per cui crede che sia morto, che sia stato ucciso. Quindi, l'idea che Anakin Skywalker sia morto ne La Vendetta dei Sith è stato un elemento presente anche nella serie di The Clone Wars e nella concezione di George Lucas legata al modo in cui funziona la Forza".

I Fantasmi della Forza di presentano con la forma in cui sono morti, e quindi ecco spiegato come mai Anakin ha quell'aspetto nel film. La spiegazione potrebbe comunque non convincere i più minuziosi, che fanno coincidere la conversione finale di Darth Vader con il ritorno di Anakin Skywalker nel lato chiaro.

Comunque, è probabile che rivedremo Hayden Christensen nella serie su Kenobi: che ci sia un nuovo approfondimento sulla questione all'orizzonte?