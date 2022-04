Star Wars, perché David Lynch rifiutò la regia de Il Ritorno dello Jedi?

George Lucas abbandonò ben presto (salvo poi cambiare idea qualche anno dopo) l'idea di dedicarsi personalmente alla regia di Star Wars: dopo il riuscitissimo esperimento di Episodio V con Irvin Kershner dietro la macchina da presa, il buon George si rivolse infatti ad un certo David Lynch per Il Ritorno del Re.

L'operazione, come ben sappiamo, non andò in porto: Lynch all'epoca viveva infatti un periodo di totale disaffezione nei confronti della fantascienza e, stando al resoconto del regista di Velluto Blu, anche il mal di testa provocatogli dalle infinite spiegazioni di Lucas sull'universo di Star Wars ebbe un certo peso nella sua decisione.

"Mi mostrò queste cose chiamate Wookie e il mio mal di testa cominciò a diventare più forte... Mi mostrò un sacco di animali e cose di vario genere. Poi mi portò in girò con la sua Ferrari per pranzo... Il suo sedile era così indietro che quasi toccava terra. [...] George, che sia benedetto... Gli dissi che avrebbe dovuto dirigerlo lui. Quello era il suo film, aveva inventato tutto ciò che lo riguardasse" fu il racconto di Lynch.

L'autore di Mulholland Drive, come sappiamo, cambiò poi idea nei riguardi della fantascienza, avventurandosi in quel Dune ritenuto dai più un'enorme occasione sprecata: tornando ai giorni nostri, intanto, sono stati presentati pochi giorni fa i nuovi cofanetti 4K di Star Wars.