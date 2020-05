Star Wars: ecco perché Dave Filoni ama il duello finale de La Minaccia Fantasma

Grazie all'intraprendenza di Dave Filoni la galassia di Star Wars ha guadagnato molto. Il regista di The Clone Wars e The Mandalorian si è dimostrato fin da subito un grande seguace di George Lucas, apprezzato anche per Star Wars: La Minaccia Fantasma.

"Amo il combattimento con le spade laser contro Darth Maul. Non perché è un duello con le spade laser, ma perché George è stato davvero bravo a lavorare sul perché quei combattimento è importante", ha rivelato durante il secondo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian.

Come esempio della maestria di Lucas porta anche il combattimento tra Obi-wan e Darth Vader in Episodio IV che, sebbene sia forse il più debole dal punto di vista coreografico, diventa fondamentale per il modo in cui Obi-wan muore.

"Ne La Minaccia Fantasma ti ritrovi a guardare due Jedi nel loro primo combattimento contro questo malvagio villain. Maul non potrebbe essere più cattivo di così. È stato costruito proprio per sembrare malvagio e lo è davvero. Lo esprime in tutti i modi possibili, a partire dal volto, dal tipo di spada laser con cui combatte. Ciò che è in ballo davvero è come Anakin diventerà. Qui-Gon è diverso dal resto dei Jedi : te ne accorgi nel film e Qui-Gon sta combattendo perché sa di essere il padre di cui Anakin ha bisogno... quindi sta combattendo per Anakin. Ed è per questo che si chiama il Duello del Destino, è il destino di questo bambino, e a seconda di come finirà questo combattimento, la vita di Anakin cambierà in modo drammatico".

Tutti noi siamo rimasti affascinati dallo stile di combattimento e dal colpo di scena finale, ma Filoni sembra aver analizzato più a fondo la questione, anche dal punto di vista del significato. Cosa ne pensate del combattimento in questione? È solo molto bello da vedere o è determinante per l'intero futuro di Star Wars? Intanto Filoni e Favreau hanno spiegato l'origine della dolcezza di Baby Yoda, personaggio che sembra aver spodestato Darth Vader nella classifica dei personaggi più apprezzati.