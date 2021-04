Star Wars: perché Darth Vader sembra sorpreso quando il corpo di Obi-Wan scompare?

Il duello tra Darth Vader e Obi-Wan Kenobi in Star Wars: Una Nuova Speranza è spesso oggetto di critiche da parte dei fan, che tendono a non metterlo sullo stesso piano di altri duelli generalmente ritenuti più entusiasmanti (Obi-Wan contro Anakin in Episodio III, ad esempio, o Darth Vader contro Luke).

La sua importanza per la storia di Star Wars è però innegabile, così come destano sicuramente interesse alcuni dettagli dello scontro: perché, ad esempio, Darth Vader si stupisce quando vede il corpo del suo vecchio maestro scomparire dopo esser stato colpito?

La spiegazione è piuttosto semplice: la pratica del diventare un Fantasma della Forza era già piuttosto antica ai tempi dell'addestramento di Anakin, con la maggior parte dei jedi ormai ignari della sua stessa esistenza. Il primo a riscoprirne l'uso fu proprio Qui-Gon Jinn, che è infatti anche il primo jedi contemporaneo alla storyline di Star Wars a riuscire a farne uso.

Che Anakin potesse ignorare tale tecnica è dunque plausibile, mentre nell'eventualità in cui ne fosse a conoscenza non è difficile immaginarlo stupito nel vedere il suo vecchio maestro riuscire a padroneggiare una simile abilità. A proposito di curiosità, intanto: ecco perché Obi-Wan invecchia così tanto tra Episodio III ed Episodio IV.