Star Wars, perché Darth Maul non è morto ne La Minaccia Fantasma?

Il duello finale di Star Wars: La Minaccia Fantasma è uno dei momenti più entusiasmanti della saga ideata da George Lucas, nonostante i pareri in genere non particolarmente teneri dei fan nei confronti del primo capitolo della trilogia prequel. Una domanda, però, è diventata il tormento di molti: come ha fatto Darth Maul a sopravvivere?

Ricordiamo tutti, infatti, come l'apprendista di Darth Sidious sia stato letteralmente tagliato in due da un Obi-Wan furioso per la morte di Qui-Gon Jinn: com'è possibile, dunque, che il nostro si sia rifatto vivo dopo esser stato ridotto in quello stato?

La spiegazione a ciò, in realtà, non è un mistero per i fan che hanno seguito show come Star Wars: The Clone Wars o Star Wars Rebels: nel corso della saga ci viene infatti spiegato come Darth Maul sia riuscito ad infilarsi in un condotto d'areazione dopo esser precipitato nel vuoto, finendo quindi a bordo di una nave diretta a Lotho Minor, altrimenti noto come Pianeta Discarica.

Qui, dopo aver portato avanti per anni un'esistenza miserabile, viene ritrovato dal fratello Savage Opress, che lo porta con sé su Dathomir: qui avverrà dunque la vera e propria risurrezione dell'ex-apprendista di Palpatine, il cui odio per i jedi (ma anche per i sith, che per anni l'hanno creduto morto e abbandonato al suo destino) è ormai cresciuto a dismisura.

Eravate a conoscenza della storia di Darth Maul?