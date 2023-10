Star Wars, perché Anthony Daniels si offese quando gli fu proposto C-3PO?

Star Wars ha rappresentato qualcosa di mai visto prima nelle sale, con la rappresentazione di George Lucas non immediatamente comprensibile a tutti. A tal proposito riportiamo che l’attore Anthony Daniels, conosciuto soprattutto per la sua interpretazione di C-3PO, si era sentito offeso la prima volta che fu contattato per il ruolo.

Dopo aver parlato del ritorno di Daisy Ridley in Star Wars, torniamo a parlare del franchise creato dalla Lucasfilm per ricordare le parole di Anthony Daniels, vero pilastro della saga, che ha raccontato di essersi sentito in qualche modo insultato quando era stato contattato per la prima volta per prendere parte al primo film ambientato nella celebre galassia lontana, lontana.

Nel libro Star Wars: The Making of the Return of the Jedi, l’attore ha spiegato: “Ricordo di essermi sentito un po’ offeso, all’epoca. Stavo facendo abbastanza bene come umano. E la fantascienza era appena al di sopra dei film dei cowboy nella mia classifica personale. Per fortuna era solo ignoranza la mia. Non avevo nulla da perdere, così sono andato”.

Daniels non era troppo convinto a interpretare il ruolo anche a causa del genere. Tuttavia si convinse vedendo i concept dei personaggi nell’ufficio di Lucas e ascoltando la visione del regista per il progetto: “Il costume finale si rivelò simile a quello del disegno. Si trattava di una figura di latta, una sorta di uomo metallico e spigoloso. L’immagine era di una tristezza sconvolgente. Era il tipo di creatura per cui si poteva provare affetto. C-3PO era in piedi con questa piccola scatola vicino e in lontananza c’erano solo rocce e lune”.

Il ruolo del droide della saga cambierà per sempre la vita professionale di Daniels, a riprova che la prima impressione non è sempre quella giusta e, a proposito di ruoli iconici nella saga, vi lasciamo a una guida su quando rivedremo Luke Skywalker nei nuovi prodotti di Star Wars.