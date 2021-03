Star Wars: perché Anakin non venne accettato come Maestro Jedi?

Il mancato riconoscimento del grado di Maestro Jedi è uno dei più profondi motivi di frustrazione per Anakin Skywalker lungo la saga di Star Wars: ma quali sono i motivi che spingono il Consiglio a non concedere al giovane allievo di Obi-Wan il più alto riconoscimento a cui un jedi possa aspirare?

Il motivo è presto detto e, in effetti, appare piuttosto chiaro durante la visione dei film: il Consiglio Jedi non si fida di Anakin e non fa assolutamente nulla per nasconderlo. La cosa risulta lampante già dai tempi di Episodio I, quando Yoda avverte senza troppi giri di parole Qui-Gonn di fare particolare attenzione al ragazzino, su cui avverte il peso di un'ombra piuttosto inquietante.

Le cose peggiorano poi con l'andare degli anni: più Anakin cresce, più diventa palese il fatto che il ragazzo sia praticamente dominato dalle proprie emozioni, contravvenendo ad una delle regole più importanti che un jedi dovrebbe rispettare per esser ritenuto degno del proprio ruolo. Insomma, Yoda, Windu e soci saranno stati sicuramente severi, ma in fin dei conti... Visti i risultati, chi può dar loro torto?

E voi, cosa pensate della decisione del Consiglio? Credete che fare di Anakin un Maestro avrebbe potuto salvarlo in qualche modo? Diteci la vostra nei commenti! Per saperne di più, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sulla storia di Anakin.