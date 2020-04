Star Wars, il Pentagono ha individuato un UFO identico ai TIE Fighter: ecco i video

In queste ore il Pentagono ha rilasciato ufficialmente alcuni filmati catturati dalla Marina in cui viene mostrato un UFO, ma l'attore Mark Hamill ha ovviamente collegato la foto con il suo amato universo di Star Wars.

L'interprete di Luke Skywalker è infatti abbastanza familiare col materiale originale da riconoscere nella foto un vero e proprio caccia TIE, e come potete vedere nel post in calce all'articolo si è precipitato sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter per scherzare sull'accaduto.

I video mostrano quelli che sembrano essere oggetti volanti non identificati che si muovono rapidamente mentre vengono registrati dalle telecamere a infrarossi. Due dei video contengono membri del servizio che reagiscono meravigliati dalla rapidità con cui si muovono questi oggetti, mentre una voce ipotizza che potrebbe essere un drone.

La Marina, che aveva precedentemente riconosciuto la veridicità dei video nel settembre dello scorso anno, ha deciso di renderli pubblici "al fine di chiarire eventuali idee sbagliate da parte del pubblico sul fatto che il filmato che circola fosse o meno reale, o se ci siano altre informazioni nei video", secondo il portavoce del Pentagono Sue Gough. "Dopo un'attenta revisione, il dipartimento ha stabilito che il rilascio autorizzato di questi video non classificati non rivela alcuna capacità o sistema sensibile e non ostacola le successive indagini sulle incursioni dello spazio aereo militare da parte di persone non identificate o di fenomeni aerei sconosciuti".

