Star Wars, tutto quello che pensavate di sapere su uno dei protagonisti è sbagliato

Nel nuovo romanzo di Star Wars - Episodio IX: L'Ascesa di Skywalker viene contraddetta un'informazione che i fan della saga avevano dato per scontata prima, durante e dopo la visione del nuovo film di JJ Abrams.

Durante la fase di promozione del film e anche dopo la sua uscita, infatti, in molti sono convinti che Jannah, una degli ex Stormtrooper passata alla Ribellione e "invaghitasi" di Finn, fosse in realtà la figlia perduta di Lando Calrissian, con una scena alla fine del film che sembra suggerire un certo legame fra i due, o per lo meno anticipare una sorta di futura avventura.

Tuttavia, vale la pena di esaminare il seguente passaggio tratto dal romanzo di The Rise of Skywalker, scritto dall'autore Rae Carson, che rivela: “Lando e Lady Luck avrebbero aiutato questi ragazzi speciali. Avrebbero trovato le loro famiglie, se questo era ciò che volevano. Oppure a trovare il loro nuovo posto nella galassia. Cavolo, forse lui avrebbe potuto perfino ritrovare sua figlia. Probabilmente no, conosceva le probabilità. Ma sarebbe stato un buon modo per passare il crepuscolo dei suoi anni, giusto? A patto che quei ragazzi fossero stati simpatici, ovviamente."

A giudicare da quanto riporta il libro, dunque, c'è davvero una figlia di Lando da qualche parte, ma non è Jannah: Lando ha passato anni ad aiutare le ex reclute del Primo Ordine, e il personaggio interpretato da Naomi Ackie è solo l'ultima che lui ha incontrato. Che sia proprio lei sua figlia? La porta per questa svolta sembra essere rimasta aperta, ma come riportato nel paragrafo probabilmente non sarà attraversata.

