Star Wars, Patty Jenkins fa marcia indietro: 'Sto lavorando a Rogue Squadron'

Circa un anno fa Star Wars Rogue Squadron era stato cancellato insieme al misterioso film prodotto da Kevin Feige, ma ora stando alla regista Patty Jenkins in realtà il progetto è ancora vivo.

Parlando con Ben Mankiewicz sul podcast Talking Pictures, la regista ha svelato che sta scrivendo la sceneggiatura del film in questo momento e che ha da poco raggiunto un nuovo accordo con Lucasfilm e Disney per scrivere per dirigere il film: "Le cose sono andate così: quando ho lasciato Star Wars l'ho fatto per realizzare Wonder Woman 3, ma ora che Wonder Woman 3 non si farà più ho pensato che forse avrei fatto meglio a tornare a lavoro su Star Wars. Quindi abbiamo stretto un accordo affinché ciò accadesse, abbiamo avviato una trattativa e l'abbiamo conclusa proprio mentre si svolgeva lo sciopero, quindi ora devo consegnare una bozza di Star Wars e da lì vedremo cosa succederà."

Con Rogue Squadron di nuovo in pista, almeno tra i film in sviluppo, sale dunque a sei il numero di progetti di Star Wars in sviluppo: The Mandalorian and Grogu, che entrerà in produzione nei prossimi mesi, il film su Rey che seguirà a ruota, e poi ancora Dawn of the Jedi del regista di Logan e Indiana Jones James Mangold, il misterioso film di Dave Filoni sul MandoVerse e quello di Taika Waititi.

Tuttavia, attualmente sul calendario delle nuove uscite Disney figurano solo tre date prenotate dalla saga di Star Wars.

Su AQUAMAN E IL REGNO PERDUTO (BS) è uno dei più venduti di oggi.