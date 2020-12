Star Wars, Patty Jenkins dirigerà il nuovo film Rogue Squadron! I dettagli

Solo annunci delle grandi occasioni al Disney Investor Day: dopo il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Darth Vader per la serie tv di Obi-Wan Kenobi, infatti, è stato rivelato che Patty Jenkins dirigerà il nuovo film Star Wars: Rogue Squadrono.

La regia di Wonder Woman e Wonder Woman 1982 è al lavoro su un nuovissimo film originale ambientato nella galassia lontana lontana creata da George Lucas: la data di uscita è fissata a dicembre 2023, quindi ci sarà tempo per scoprire nuove informazioni più avanti.

Tuttavia, il gruppo dovrebbe essere familiare ai fan di Star Wars, in quanto si tratta del leggendario squadrone di caccia stellari che faceva parte dell'Alleanza Ribelle. Sarà interessante vedere come la loro storia sarà espansa in un lungometraggio originale. In calce potete trovare il primo logo ufficiale presentato durante l'evento direttamente da Kathleen Kennedy di Lucasfilm.

Che ne pensate di questo annuncio? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti. Vi ricordiamo che durante l'evento del Disney Investor Day sono state annunciate anche le serie tv dedicate ad Ahsoka Tano, Lando Calrissian e Rangers of the New Republic.

Vi ricordiamo che Patty Jenkins tornerà fra qualche settimana con Wonder Woman 1984, nuovo cinecomic DC Films dedicato all'Amazzone interpretata da Gal Gadot, che a sua volta sarà vista nel 2021 anche in Justice League di Zack Snyder.