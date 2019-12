Star Wars: passato e presente si uniscono nella featurette dell'Episodio IX al CCXP 2019

Star Wars: L'ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani il 18 dicembre , tra soli undici giorni, ma se non potete aspettare così tanto passate dai nostri approfondimenti sull'Episodio IX e sul lato oscuro di Rey .

"Ciò che mi è piaciuto di più di questo film è che io, Oscar e Daisy abbiamo girato molte più scene insieme", afferma John Boyega , mentre per Oscar Isaac il legame creatosi tra i tre protagonisti è molto simile a quello di Carrie Fisher, Mark Hamill e Harrison Ford : "Il forte legame tra noi tre ricorda molto quello dei film originali. L'universo di Star Wars ha dato inizio ad amicizie che sono durate più di quarant'anni e imbrigliare tutti questi sentimenti e portarli a una conclusione è stato un compito davvero straordinario.".

"Star Wars significa famiglia. È un insieme di emozioni, date dal creare film con coloro che ami. E questo è l'ultimo , ancora non riesco a crederci. L'emozione che si prova sul set è di pura gioia.", Daisy Ridley apre così la clip che, in soli due minuti, ci porta indietro nel tempo.

Il video, che potete trovare in altro, è un commovente insieme di scene provenienti dal backstage della trilogia originale e di quella sequel, con numerose scene che vedono protagonista Carrie Fisher , tanto amata quanto compianta dal pubblico del franchise.

Giornata densa di novità per la Disney al CCXP: se il panel Marvel ci ha regalato le prime immagini de Gli Eterni e il nuovo poster di Black Widow , quello dedicato alla Lucasfilm pone l'accento sull'amicizia, tema fulcro di tutte le trilogie di Star Wars. Scoprite insieme a noi il nuovo omaggio alla saga.

Altri contenuti per Star Wars: The Rise of Skywalker