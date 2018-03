Star Wars: il passato del Leader Snoke esiste, parola del suo interprete Andy Serkis

È stato uno dei punti più controversi della pellicola di. La morte improvvisa del villain principale, sebbene sia legittimo chiedersi se lo sia mai stato realmente, ha aperto una pletora di scenari immaginabili nella storia del franchise intergalattico. Eppure quella sensazione di non detto sul suo passato continua a permanere.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly l’attore Andy Serkis, che ha prestato al personaggio il proprio corpo e la voce grazie all’utilizzo della tecnologia di motion capture, ha rivelato che c’è stata una lunga e dibattuta fase di discussione sul Leader Supremo Snoke, in particolare in merito al suo background, elementi che, come vi abbiamo più volte detto, potrebbero essere ripescati in futuro per possibili ulteriori storie prequel o meno:

“Volevamo che fosse circondato da un alone di mistero, ma abbiamo riflettuto sul suo passato. J.J. Abrams ed io ne abbiamo parlato, così come Rian Johnson ed io ne abbiamo poi discusso con lui, domandandoci da dove venisse. Mi è stato chiesto di non svelare nulla, nel caso in cui volessimo tornare su di lui, che sia un prequel o qualsiasi altra cosa. Penso che ci sia qualcosa di avvincente riguardo a ciò. Per la gente rimane ancora un mistero. So che alcuni la reputano una cosa incredibilmente frustrante, ma credo che d’altro canto che ciò permetta future esplorazioni e stratificazioni”.

Ad un certo punto della conversazione gli viene chiesto senza tanti giri di parole se ci sia da aspettarsi prossimamente un ritorno del personaggio:

“Sì, mi piace pensare che ci sia spazio per lui per un ritorno. Niente è impossibile in un film di Star Wars. Farei di tutto per esserci. Credo che ci sia molto altro ancora da dire sul personaggio, ma non mi trovo affatto in fase di discussione con nessuno”.

Per saperne di più a proposito del passato di Snoke non ci resta che rifarci al romanzo dell’omonimo lungometraggio che uscirà negli Stati Uniti il prossimo 9 marzo. Un assaggio di ciò che troveremo sulla backstory del villain vi è stata già riportata diversi giorni fa sulle pagine di Everyeye, ma, come al solito, vi invitiamo a non leggere la notizia nel caso in cui vogliate attendere l’uscita in Italia del libro che chiarirà alcuni punti del film rimasti volutamente ondivaghi.

Scritto e diretto da Rian Johnson, Star Wars: Gli Ultimi Jedi ha incassato in tutto il mondo una cifra pari a 1 miliardo e 330 milioni di dollari, posizionandosi al secondo posto, perché preceduto da Il Risveglio della Forza, nella classifica delle pellicole di Guerre Stellari di maggior incasso.