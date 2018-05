Star Wars passa il trofeo del vincitore ad Avengers: Kathleen Kennedy si congratula online

Kathleen Kennedy, Presidente della Lucasfilm, si è congratulata via Social con i Marvel Studios, per il record ottenuto come miglior week-end d'apertura mai registrato nella storia. Gli Avengers hanno strappato il primato agli abitanti della Galassia lontana, lontana e loro, sportivamente, passano il "testimone"

Con un bellissimo tweet che recita: "Dalla Galassia lontana, lontana... Agli Eroi Più Potenti della Terra CONGRATULAZIONI per il miglior week-end d'apertura della storia!" la Kennedy ha inviato questo messaggio ai Vendicatori, e l'immagine vede la mano di Rey passare la spada laser in quelle di Iron Man. Molto bello.

Certo, il successo arriva sempre e comunque in casa Disney, quindi diciamo che qui si gioca in casa, ma di certo è stata un'impresa incredibile per l'MCU che certo, si aspettava un ottimo risultato, ma questo primo fine settimana è andato decisamente oltre ogni più rosea aspettativa.

Voi avete visto Avengers: infinity War?

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

Avengers 3 è attualmente disponibile in sala.