Star Wars, parla Alan Horn: 'Entusiasta del futuro, Kevin Feige un grande fan'

Nel corso di una recente intervista Alan Horn, co-presidente della Walt Disney Pictures, ha parlato del futuro della Lucasfilm, che sta lavorando ai nuovi capitoli dei franchise di Star Wars e Indiana Jones.

Come sappiamo, Kevin Feige produrrà un nuovo Star Wars e anche se ora che la trilogia di David Benioff e DB Weiss è stata abbandonata e il destino di quella di Rian Johnson è ancora misterioso, Horn non si è detto solo speranzoso del futuro del franchise creato da George Lucas, ma addirittura entusiasta.

"Siamo entusiasti dei progetti a cui Kathy e il team di Lucasfilm stanno lavorando, non solo in termini di Star Wars ma anche di Indiana Jones e delle nuove proprietà, tra le quali Children of Blood and Bone con Emma Watts e Fox", ha affermato il co-presidente della Walt Disney Pictures. "Con la chiusura della Skywalker Saga, Kathy sta per iniziare una nuova era nella narrazione di Star Wars, e sapendo che Kevin è un fan sfegatato, ha senso che questi due straordinari produttori lavorino insieme su un film del franchise."

Vi ricordiamo che Star Wars: Episodio IX - L'Ascesa di Skywalker arriverà nei cinema italiani dal prossimo 18 dicembre. Quali sono le vostre aspettative? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.