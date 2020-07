Star Wars, nessun panel previsto al Comic Con virtuale

In linea con il resto del 2020, luglio porta poche gioie agli appassionati di cinema, serie tv e fumetti: niente DC, niente Marvel Studios e niente Star Wars per l'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego, Comic-Con @ Home.

Avete capito bene: nel programma del Comic-Con virtuale non vi sono panel dedicati a nessuna di queste tre aree.

E se per quanto riguarda Marvel avremo un segmento dedicato alla docuserie di Disney+ Marvel 616, e in casa DC si è già provveduto a fare diversamente grazie al mega-evento DC FanDome (24 ore di contenuti, talent annunci e rivelazioni DC tra cinema, serie tv, fumetti e videogiochi che si terrà sabato 22 agosto), per Star Wars dovremo aspettare tempi migliori.

Nonostante la cancellazione della Star Wars Celebration e la presenza di diversi progetti in cantiere per Lucasfilm, San Diego non si trasformerà in una Galassia lontana lontana...

Non sappiamo dunque quando potrà essere annunciato il prossimo film della saga, o se ci sono novità in arrivo per The Mandalorian o altre serie originali come Cassian Andor, o anche la serie live-action con protagonista femminile di cui si parlava qualche tempo fa.

Se non altro, Disney+ ha già fatto in parte contenti i fan della saga con l'annuncio di una nuova serie animata intitolata The Bad Batch e prodotta, tra gli altri, da Dave Filoni, che arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021.

Attendiamo, dunque, e incrociamo le dita per avere al più presto buone nuove a tema Star Wars.