Star Wars, Palpatine tornerà nel film su Rey? Ian McDiarmid: 'Non mi hanno contattato'

Il ritorno dell'Imperatore avrebbe dovuto far felici tutti i fan storici di Star Wars, ma le cose non sono andate esattamente così: l'Episodio IX ha deluso gran parte del fandom del franchise, ma nonostante il flop dell'espediente narrativo sono ancora in molti a chiedersi se Palpatine non possa far ritorno nel futuro della saga.

L'indiziato, in tal senso, è il film che vedrà il ritorno in scena di Rey (se da protagonista o meno lo scopriremo poi): possibile, dunque, che la seconda possibilità di Daisy Ridley nel franchise coincida con il ri-ritorno dell'Imperatore che già credevamo sconfitto in occasione del finale de Il Ritorno dello Jedi?

Le possibilità, al netto di ogni teoria più o meno credibile sulla cosa, sembrano essere effettivamente piuttosto scarse: a parlarne è stato lo stesso Ian McDiarmid, che dopo aver dato volto a Palpatine in tutte e tre le trilogie della saga ha ammesso di "non esser stato contattato" da Lucasfilm in vista del film su Rey.

Certo, è probabilmente ancora presto per definire chiusi i giochi, ma alla luce di quanto visto finora ci risulta piuttosto improbabile pensare che la produzione possa decidere di tentare di percorrere ancora una volta questa strada. E voi, cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti! Damon Lindelof, intanto, ha definito il film su Rey un atto d'amore verso Star Wars.