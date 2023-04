Star Wars, Al Pacino rifiutò di essere nel film: 'Ho dato a Harrison Ford una carriera'

Prima che Harrison Ford sbancasse il lunario nei panni di Han Solo in Star Wars, il ruolo era stato proposto ad Al Pacino, altro giovane attore dell'epoca. L'interprete ha raccontato come gli fosse stato proposto il lavoro e il suo rifiuto poichè non si sentiva adatto al tipo di film.

Quando sei un giovane attore negli Stati Uniti sembra che l'obiettivo diventi quello di farti lavorare il più possibile. A differenza di ora, che i giovani attori devono fare di tutto pur di farsi notare, alla fine degli anni '70 stavano iniziando ad affermarsi alcuni nomi nello star system che difficilmente si sarebbero dimenticati. Uno tra questi è Al Pacino che ha parlato dei suoi grandi "rifiuti" di inizio carriera durante uno speech tenuto a New York.

Mentre si continua a parlare di un ritorno di Al Pacino in Heat 2 di Michael Mann, l'attore ha rivelato di aver rifiutato di interpretare Han Solo. "Beh, ho rifiutato 'Star Wars'”, ha iniziato Pacino. “Quando sono ho cominciato, ero il nuovo ragazzo nel giro, sai cosa succede quando diventi famoso per la prima volta. È come, 'Dallo ad Al.' Mi avrebbero fatto fare la regina Elisabetta per recitare”, ha raccontato. “Mi hanno dato una sceneggiatura chiamata 'Star Wars'. … Mi hanno offerto così tanti soldi. Non avevo capito. L'ho letto. … Quindi l'ho letta e ho detto che non potevo farlo. Ho dato a Harrison Ford una carriera, però" ha scherzato.

Mentre Al Pacino sembra essersi preso un piccolo periodo di pausa dal cinema, l'interprete di Han Solo ha deciso di lanciarsi sulla serialità. Tra queste abbiamo Shrinking che è stata appena rinnovata per una seconda stagione. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!