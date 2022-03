Star Wars, Oscar Isaac recensisce il Galactic Starcruiser hotel: "Mi sento come sul set"

Walt Disney ha pubblicato in streaming un video promozionale per il suo nuovissimo Galactic Starcruiser hotel, che propone agli appassionati di tutto il mondo una avventura / soggiorno di due notti su quella che è la riproduzione fedele di un incrociatore stellare della saga di Star Wars. Per promuoverlo è intervenuto anche Oscar Isaac.

Intervenuto nel video promozionale, Isaac ha definito la struttura come davvero "qualcosa che non è mai stato fatto prima" e che la sensazione gli ha ricordato i suoi giorni sul set di Star Wars. L'interprete di Poe Dameron nell'ultima trilogia della saga ha infatti aggiunto: "E' davvero surreale, sembra come se a un tratto dovessero comparire le macchine da presa per girare qualcosa". All'interno di tutte le stanze dell'hotel è presente un'intelligenza artificiale, D3-09, che guiderà l'ospite nel corso del suo soggiorno.

Disney promette ai suoi ospiti e fan un'avventura targata Star Wars completamente coinvolgente a bordo di una nave stellare di lusso completa di ristoranti esclusivi, cabine con vista spaziale e tutta l'azione emozionante che ci si aspetterebbe dal mondo creato da George Lucas. Le camere sembrano degli abitacoli piuttosto compatti, perfetti per ricreare quelli presenti all'interno di una navicella spaziale di Star Wars. Il prezzo di partenza previsto per due giorni e due notti sarebbe di 3.300 dollari a persona, quindi certamente non a buon mercato.

Archiviata The Book of Boba Fett, Lucasfilm si prepara quest'anno al lancio della serie su Obi-Wan Kenobi; il primo poster di Obi-Wan Kenobi ha rivelato l'uscita a fine maggio, ma i fan sono ancora in attesa di un primo trailer con Ewan McGregor di ritorno nei panni del Maestro Jedi. Nel corso della serie tornerà anche Hayden Christensen, che riprenderà sia i panni di Anakin Skywalker che quelli di Darth Vader. Non ci resta quindi che attendere con impazienza il 25 maggio prossimo.