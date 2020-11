Star Wars, Oscar Isaac e Pedro Pascal esultano su FaceTime per la vittoria di Biden

Le presidenziali USA non lasciano indifferente Hollywood, anzi! Nel corso della lunghissima campagna elettorale abbiamo visto ben più di una star dichiarare apertamente il proprio sostegno a Biden o a Trump, con i sostenitori del candidato democratico che in queste ore stanno quindi dando sfogo alla propria gioia per il risultato delle elezioni.

Un risultato il cui eco arriva fino alle galassie lontane lontane, se è vero com'è vero che nei momenti successivi alla notizia della vittoria di Biden abbiamo assistito a varie manifestazioni di giubilio anche da parte dei protagonisti dell'universo di Star Wars.

Il protagonista di The Mandalorian Pedro Pascal, ad esempio, ha postato nelle sue storie Instagram una serie di screen e video tratti da una videochiamata su FaceTime in cui ha ospitato un bel po' di colleghi per seguire gli ultimi aggiornamenti.

Tra gli ospiti di Pascal c'era anche Oscar Isaac, il nostro indimenticabile Poe Dameron: proprio lui è protagonista di uno degli screen più esilaranti postati dall'ex-star di Game of Thrones su Instagram! Pascal e Isaac, comunque, non sono gli unici protagonisti della saga ad aver esultato per la vittoria di Biden: Mark Hamill, ad esempio, ha paragonato gli ultimi mandati presidenziali alla prima trilogia di Star Wars; a proposito di candidati alla Casa Bianca, invece, recentemente Kanye West ha difeso la trilogia prequel di Star Wars.