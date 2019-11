Star Wars, Oscar Isaac commosso dall'ultimo giorno sul set di Anthony Daniels

Durante una recente intervista promozionale Oscar Isaac, interprete di Poe Dameron nella trilogia sequel di Star Wars, ha raccontato gli ultimi istanti di Anthony Daniels sul set de L'Ascesa di Skywalker.

L'attore, che recentemente ha rivelato che il suo iconico personaggio C-3PO avrà un ruolo fondamentale nella trama del film, tornerà per l'ultima volta nella saga di Skywalker dopo un'intera carriera passata al servizio della saga creata da George Lucas.

Parlando con Sirius XM (che puoi vedere nel giocatore sopra), Isaac ha raccontato:

"In realtà quel giorno è stato un po' divertente perché, come sapete, il film è una conclusione e quando lo abbiamo finito tutti hanno applaudito e mi hanno consegnato il microfono. 'Vuoi dire qualche parola?', mi hanno chiesto. Io ho balbettato qualcosa su quanto questo viaggio sia stato per me, e ho iniziato a commuovermi. Ho visto JJ Abrams che mi faceva cenno di lasciar perdere, ma poi ho visto Anthony e mi sono ricordato che sarebbe stato anche il suo ultimo giorno in assoluto. E il suo addio era molto più significativo del mio, perché lui è stato in ogni film di Star Wars".

Isaac ha continuato:

"Essere lì in quel momento e poter ascoltare Anthony Daniels dire addio a Star Wars, che è l'unica persona che è stata in tutti loro inclusi, penso, la maggior parte dei cartoni animati - cavolo, lui è Star Wars. Per me, in una di quelle scene, quando stavo lavorando con Anthony, è stato allora che mi ha colpito davvero il fatto che lui è l'unico link che mi avrebbe fatto sentire come se anche io fossi parte di un grande lascito. Sentirgli dire addio è stato davvero speciale."

Daniels ha interpretato C-3PO in tutti e nove i film principali del franchise: è inoltre apparso anche in Rogue One: A Star Wars Story e vestito i panni di un altro personaggio in Solo: A Star Wars Story. Il personaggio di C-3PO è apparso (doppiato da Daniels) anche in Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels, nel parco a tema Star Tours, nel film Ralph Breaks The Internet, nel The Muppet Show e nel famigerato Star Wars Holiday Special.

Ma cosa ha detto l'attore salutando la troupe? Questo il riassunto di Oscar Isaac:

"Ha detto quanto abbia amato JJ in questo viaggio e lo ha ringraziato. Lo ha ringraziato per essere la persona che ha tenuto questa cosa insieme, per averla presa così delicatamente ed esserne diventato l'amministratore anche in questo capitilo finale. È stato davvero bello guardare."

Per altri approfondimenti guardate un video promozionale sull'evoluzione degli Stormtrooper.