Star Wars, Oscar Isaac sembra aver cambiato idea su un suo possibile ritorno

Oscar Isaac si era già espresso in passato su un suo possibile ritorno nell'universo di Star Wars, ma adesso l'attore sembrerebbe aver cambiato idea in merito.

Sarà stata l'esperienza con il MCU e Moon Knight, ma adesso Oscar Isaac sembra molto più propenso a un potenziale ritorno nel franchise di Star Wars, poste ovviamente le dovute condizioni...

Ai microfoni di SiriusXM l'attore ha infatti ammesso che non saprebbe come comportarsi davanti all'idea di far ritorno nell'universo di fantasia creato da George Lucas, ma se ci fosse una buona storia, perché no?

"Non lo so. Son aperto a tutto. Non si può mai sapere" ha esordito "Non ho sentimenti forti in merito né verso una risposta, né verso un'altra. Ma sono aperto a[ll'idea di tornare] per una buona storia".

"Il tempo è la vera sfida, arrivati a una certa età, con i bambini... Dove si collocano i film?" ha poi aggiunto, concludendo "Se ci fosse una grande storia e un grande regista, e se Kathy (Kathleen Kennedy, Presidente di Lucasfilm) venisse da me e mi dicesse 'Sai, ho questa idea davvero fantastica', allora sarei assolutamente aperto [a un ritorno]".

