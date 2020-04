Star Wars: l'oroscopo che ti svela quale personaggio di Rogue One sei

Collocato cronologicamente tra gli eventi degli Episodi III e IV, Rogue One: A Star Wars Story è stato il primo spin-off nella storia del franchise inaugurato da George Lucas nel 1977. Il film ha introdotto una serie di personaggi nuovi, includendo allo stesso tempo i cameo di alcuni "veterani" molto amati dal pubblico.

C'è quindi l'imbarazzo della scelta da parte dei fan sull'eroe preferito in Rogue One, e un criterio originale e simpatico potrebbe essere l'oroscopo. Proviamo a fare qualche ipotesi:

Ariete: Jyn Erso

Come un vero Ariete, Jyn è avventata e dinamica, spesso sottovalutata, almeno fino a quando le sue idee non sono state ripagate, disposta a tutto per completare la sua missione.

Toro: Orson Krennic

Paziente e affidabile, brillante tattico, ha le sue strategie per emergere. Sfortunatamente, l'avidità e l'ambizione che lo avevano fatto crescere diventano la causa della sua caduta.

Gemelli: Bodhi Rook

Come i Gemelli, Bodhi (interpretato da Riz Ahmed) vacilla spesso tra entusiasmo e isteria nervosa. Quando riesce a unire pragmatismo e coraggio, può diventare una forza inarrestabile.

Cancro: Galen Erso

Uomo pratico e scaltro, si aggrappa alla speranza che i suoi sacrifici portino alla distruzione dell'Impero.

Leone: Darth Vader

Assoluto e passionale, trasforma tutto il calore e l'amore che avrebbero potuto esistere in Anakin Skywalker in odio e aggressività verso i ribelli.

Vergine: K-2SO

Efficiente, intelligente e schietto, non ha paura di esprimere le sue opinioni, anche in modo ingiustificato. Per contro, può essere esageratamente pessimista.

Bilancia: Baze Malbus

Come una vera Bilancia, ha un atteggiamento sfacciato e un innegabile fascino. Nel suo petto batte il cuore di un vero guerriero, coraggioso, altruista e leale.

Scorpione: Cassian Andor

Affidabile e intelligente, a volte fin troppo passionale. Il personaggio di Diego Luna dimostra la sua devozione all'Alleanza Ribelle e a Jyn rubando i piani della Morte Nera.

Sagittario: Saw Gerrera

Un tempo noto per essere aperto e coraggioso, è diventato imprevedibile, sconsiderato e irresponsabile nei suoi ultimi anni, mettendo in pericolo molte vite.

Capricorno: Wilhuff Tarkin

Prudente e diligente, non sottovaluta mai un avversario, che sia un ribelle o indossi un'uniforme imperiale.

Acquario: Principessa Leia

Di larghe vedute e intuitiva, dopo aver ricevuto i piani della Morte Nera comprende la necessità di metterli nelle mani giuste per onorare il sacrificio dei ribelli.

Pesci: Chirrut Imwe

Simpatico e gentile, idealista e un filino ingenuo, tollerante con tutti tranne quelli che causano danni agli altri.