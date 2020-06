Star Wars: l'origine di Darth Plagueis non fa più parte del canone, ecco perché

Tra le figure più misteriose dell'universo di Star Wars dall'uscita de La Vendetta dei Sith, quando venne menzionato per la prima volta da Palpatine nel dialogo chiave con Anakin, la storia di Darth Plagueis è stata esplorata in un romanzo del 2012 scritto da James Luceno.

Per chi non lo ricordasse, Palpatine ha descritto Darth Plagueis come un "Signore Oscuro dei Sith così potente, e così sapiente, da poter usare la Forza per indurre i Midi-Chlorian a creare la vita. Aveva tale conoscenza del Lato Oscuro che riusciva a impedire a coloro che amava di morire."

La sua backstory, come detto, è stata in seguito raccontata nel romanzo intitolato Star Wars: Darth Plagueis, che però secondo quanto riportato da Screen Rant è ora da considerarsi non canonico.

Ciò è dovuto alla recente uscita di Queen Peril's, nuovo romanzo scritto da E.K. Johnston disponibile nelle librerie dallo scorso 2 giugno e parte del canone ufficiale: il libro, ambientato prima degli eventi della trilogia prequel, nello stesso arco di tempo di Darth Plagueis, indica infatti Darth Sidious come unico Signore dei Sith dell'intera storia, cancellando di conseguenza quanto svelato nel racconto di Luceno.

A questo punto, con l'universo creato da George Lucas in continua espansione grazie alle serie di Star Wars in arrivo su Disney+, nulla esclude che l'origine del Sith possa essere esplorata nuovamente in futuro.

