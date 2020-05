Star Wars, l'Ordine dei Jedi è il fallimento più grande della galassia?

Siamo davvero sicuri che tutti i Jedi siano personaggi eroici e senza macchia? Ora che la Skywalker Saga si è conclusa, forse dovremmo riconsiderare queste figure, le più iconiche dell'universo di Star Wars.

Anche se siamo affezionati a molti dei Jedi più potenti della storia, riflettendo un po' su come ci è stata presentata questa saga nei vari episodi ci sarebbe infatti da mettersi le mani nei capelli. Il punto centrale, come sottolinea Cbr.com, è il completo fallimento dell'Ordine dei Jedi.

La colpa è dei Sith? Di Palpatine? Del lato oscuro? Certo, ma lo stesso George Lucas ci ha insegnato che il mondo non è sempre diviso in luce e oscurità, e che spesso i confini si assottigliano. Per quanto riguarda l'Ordine, c'è da dire che ci è sempre stato presentato come una sorta di consiglio monastico votato al culto della Forza. I nuovi padawan vengono addestrati fin da piccoli, proprio per evitare che mettano in discussione la fede nei principi cardine del credo.

Nella trilogia prequel ci accorgiamo poi che i Jedi formano un corpo di polizia che si propone di gestire le minacce che la Repubblica incontra, mettendo in piedi vere e proprie operazioni militari. Il Consiglio appare spesso intransigente e quasi mai disposto a mettere in discussione i dogmi dell'Ordine. Yoda e Mace Windu sono forse i personaggi più autoritari e non lasciano mai che i dubbi di Anakin lo portino a ragionare e a mettere in discussione ciò in cui crede. Non riescono neanche ad opporsi a lui in una maniera convincente però, né a Palpatine (di cui, per altro, non intuiscono mai la natura oscura). Ciò porta direttamente o indirettamente alla creazione di Darth Vader.

Le conferme definitive sull'instabilità dell'Ordine Jedi arrivano nella trilogia originale e nella trilogia sequel. Luke si rifiuta di sconfiggere Darth Vader, si rifiuta di combattere e di svolgere il ruolo per cui è destinato. Allo stesso modo, in The Last Jedi, evita di combattere contro Kylo Ren, aprendo la porta alla sua futura redenzione. Fugge quindi dal percorso prestabilito, dalle pesanti norme dell'Ordine, così come avviene con Rey. Quest'ultima si rifiuta di adempiere al suo destino, cerca in tutti i modi di percorrere un cammino individuale, anche se ciò la porta a dubitare di tutto. Solo così riesce ad accettare il passato: la sua è una scelta consapevole e maturata individualmente, non impostale da un'autorità superiore.

Cosa ne pensate dell'Ordine dei Jedi? Secondo voi si può invece considerare un Ordine vincente? Intanto i fan stanno chiedendo a Disney di rilasciare le scene inedite di The Rise of Skywalker.