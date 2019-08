Star Wars: online il teaser mostrato al D23, c'è anche la Rey malvagia!

La Disney ha diffuso in rete il nuovo teaser di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker svelato per la prima volta sul palco del recente D23 Expo: possiamo finalmente mettere gli occhi su tutti i nuovi dettagli trapelati dalle descrizioni emerse sul web.

Il filmato si apre con un epico quanto nostalgico recap dell'intera Saga degli Skywalker, dallo storico Una Nuova Speranza al recente Gli Ultimi Jedi, per poi mostrare una serie di scene inedite dell'atteso capitolo finale in arrivo a dicembre.

Come già saprete se avete seguito la nostra copertura dell'evento, il filmato offre un sguardo più dettagliato allo scontro tra Rey e Kylo Ren anticipato dai poster ufficiali del film, ma soprattutto mostra per la prima volta la già ampiamente discussa svolta di Rey al lato oscuro della forza. Potete trovare il teaser all'interno della notizia.

Diretto nuovamente da J.J. Abrams al ritorno nella saga dopo l'esperienza con Star Wars: Il Risveglio della Forza, il film rappresenterà il capitolo finale della cosiddetta Saga degli Skywalker e debutterà nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre.

In attesa del primo full trailer ufficiale, che a meno di sorprese arriverà intorno a ottobre come quanto fatto per gli due film della nuova trilogia, vi rimandiamo alla descrizione del footage mostrato al D23 e alle teorie sulla Rey malvagia.