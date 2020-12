Star Wars, oggi l'Investor Day della Disney: si parla di annunci 'significativi'

Oggi come forse saprete è il gran giorno degli investitori in casa Disney, e ci si aspetta che la major rilasci grossi annunci relativi a Pixar, Marvel Studios e tutte le altre case di produzione sotto la sua egida: non ultima Lucasfilm, che sarà grande protagonista con il franchise di Star Wars.

Anzi, stando a quanto pubblicato dal New York Times in un''anteprima dedicata esclusivamente all'Investor Day 2020, Star Wars sarà uno dei più significativi protagonisti dell'evento: sul celebre quotidiano di New York, infatti, si legge che nella presentazione dei futuri piani della compagnia ci sarà "una significativa espansione dell'universo di Star Wars".

Il Disney's Investor Day inizierà alle 16:30 EST/13:30 PST del 10 dicembre 2020 (circa le 22:30 italiane), quindi dal momento in cui scriviamo questo articolo bisognerà attendere ancora qualche ora per saperne di più. Nel frattempo, recuperate tutti i possibili annunci di Disney che vedremo durante l'Investor Day.

Ricordiamo che i piani di Lucasfilm per il futuro di Star Wars sono relativamente noti: un film senza titolo è previsto per il 2023, ma lo studio non ha ancora confermato quale sarà tra i tanti in varie fasi di sviluppo; tra i film noti citiamo il lungometraggio di Taika Waititi, quello prodotto da Kevin Feige e quello ambientato su Exegol affidato a JD Dillard. Inoltre, sul lato Disney+, segnaliamo il prequel di Rogue One: A Star Wars Story attualmente in fase di riprese e la serie Obi-Wan di Ewan McGregor che inizierà la produzione nelle prime settimane del 2021.