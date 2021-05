Star Wars, Obi-Wan Kenobi sfida se stesso in questo fan edit di La vendetta dei Sith

Sale l'attesa per l'arrivo della serie Disney+ interamente dedicata a Obi-Wan Kenobi e che arriverà sulla piattaforma digitale nel 2022, ma intanto i fan stanno cercando di occupare il loro tempo con alcuni video bellissimi o gustosi omaggi. Tipo questo, in cui il celebre duello tra Anakin Skywalker e Obi-fan Kenobi viene completamente rivisto.

Stiamo parlando del celebre duello finale tra Anakin Skywalker ormai convertitosi al Lato Oscuro della Forza e il suo vecchio Maestro Obi-Wan Kenobi al termine di Star Wars: Episodio III - La Vendetta dei Sith. Solo che stavolta a duellare contro Obi-Wan Kenobi troviamo lo stesso Obi-Wan Kenobi in un video rimontato per l'occasione da un appassionato fan.

Potete visualizzare il video rimontato direttamente in alto su questa pagina.

Intanto sono cominciate le riprese della serie Obi-Wan Kenobi, con Ewan McGregor di ritorno nei panni del personaggio a circa 16 anni di distanza proprio da La Vendetta dei Sith. L'attore è recentemente tornato a parlare delle riprese rivelando la presenza di qualcuno di molto speciale: "Il 4 maggio ho girato una scena molto speciale con qualcuno di molto speciale nella mia vita, e questo e tutto ciò che posso dirti" ha rivelato McGregor, spiegando poi che non si tratta necessariamente né di un attore con cui ha già recitato né di un suo parente.

L'interprete di Obi-Wan ha poi parlato delle sue impressioni sui primi giorni di produzione, in particolare riguardo alla sua esperienza con linnovativa tecnologia introdotta da The Mandalorian, 'The Volume': "È fantastico, mi sto divertendo molto. Il costume è leggermente differente da come ci si aspetta, ma tornando al ruolo, posso dirti che la sceneggiatura è fantastica ed è bello lavorare con queste persone. Prima eravamo abituati a girare con tutti quei green screen e blue screen, ma ora abbiamo questa nuova tecnologia che ci permette di recitare all'interno dell'ambientazione. Sembra tutto più realistico".