Star Wars: nuovo sondaggio elegge lo Jedi più forte di sempre fra Anakin e Obi-Wan Kenobi

Il blog ufficiale StarWars.com ha lanciato un sondaggio circa un argomento molto amato dai fan della saga di Star Wars: chi è lo Jedi più potente fra Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker?

Il sondaggio ufficiale sul sito web della saga della Lucasfilm ha accolto i voti di oltre 10,000 fan, la cui maggioranza ha eletto Anakin come più potente del suo maestro. L'argomento dal sito si è diffuso anche sui vari social network, dove chi ha votato ha espresso anche il suo giudizio a parole: per quanto riguarda Anakin, in molti hanno valutato le sue abilità naturali con la Forza, che a differenza di molti altri Jedi è stato in grado di controllare fin da quando era poco più di un bambino e soprattutto prima che ricevesse un allenamento formale.

Chi ha votato per il maestro Jedi Obi-Wan, invece, ha giustificato la propria scelta innanzitutto sottolineano come sia stato proprio il personaggio di Ewan McGregor a vincere l'unico duello mortale che ha visto i due Jedi uno contro l'altro; inoltre, nel corso della sua carriera, Obi-Wan ha collezionato una serie di vittorie contro altri avversari non trascurabili, come Darth Maul e il Generale Grievous.

La votazione, è importante sottolinearlo, non tiene conto delle abilità acquisite da Anakin una volta passato al Lato Oscuro e divenuto Darth Vader, ma solo della sua vita da Jedi. Anche considerando la seconda vita del personaggio, tuttavia, nei duelli con Obi-Wan Anakin sarebbe ancora in svantaggio: la vittoria in Una Nuova Speranza non può essere considerata tale, dato che il Maestro Jedi si fece abbattere volontariamente da Darth Vader per diventare un Fantasma della Forza.

Secondo voi chi è il più forte? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ai ruoli di Hayden Christensen dopo Star Wars e ad un errore di continuity ne La Vendetta dei Sith.