Star Wars: nuovo sguardo al cofanetto 4K della Skywalker Saga

Lo scorso dicembre è stato svelato l'arrivo di uno speciale cofanetto della Skywalker Saga, ovvero le tre trilogie della saga principale di Star Wars, in versione Blu-Ray 4K. Grazie a Best Buy, ora possiamo dare un nuovo sguardo a questa edizione home-video.

Come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia, il sito ha infatti pubblicato una foto che mostra il box nel dettaglio: oltre alla scatola e all'artbook già emerse in rete, in particolare la foto offre un primo sguardo agli artwork dei 27 dischi inclusi nell'edizione.

In attesa che Disney annunci ufficialmente l'uscita del prodotto, di cui non sono ancora stati rivelati tutti i dettagli, possiamo vedere che sul sito di Best Buy viene venduto a $249.99 (molti meno rispetto ai $329.99 emersi nelle scorse settimane). Stando a un leak riportato da Comicbook.com, inoltre, il box potrebbe debuttare negli Stati Uniti già il prossimo 31 marzo.

Nel frattempo, a proposito del mondo di Guerre Stellari: cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale del misterioso Project Lumionus, progetto che potrebbe riguardare anche il futuro della saga al cinema e in televisione (o meglio, in streaming). Nei prossimi mesi sarà in ogni caso annunciato il regista e i dettagli sul nuovo Star Wars, la cui uscita al momento è fissata al 2022.