Star Wars, tanto nuovo merchandise in arrivo per i 50 anni di Lucasfilm

Lucasfilm non è solo Star Wars: le storie ambientate nella galassia lontana lontana, però, ne sono ovviamente una parte piuttosto importante, ed è quindi più che prevedibile che una particolare attenzione sarà rivolta al franchise in occasione dei 50 anni della casa di produzione fondata da George Lucas.

Eh già, il tempo passa davvero in fretta quando ci si diverte: era il 1971 quando il nostro George fondò Lucasfilm, che l'anno prossimo compirà quindi i suoi primi 50 anni. I successi da festeggiare sono ovviamente tanti, dallo stesso Star Wars a Indiana Jones, passando per American Graffiti, Willow, Labyrinth e tanti altri ancora.

Con un compleanno così importante da festeggiare, dunque, è lecito attendersi l'arrivo di tanto merchandise a tema: a beneficiarne dovrebbero essere per primi proprio i fan di Star Wars, che stando alle ultime dichiarazioni dovrebbero avere più di un'occasione per metter mano al portafogli con l'inizio dell'anno nuovo.

"I prodotti per i consumatori sono sempre stati una parte importante per l'esperienza dei fan di Star Wars e, ancora oggi, restano un elemento importantissimo della cultura pop. Per festeggiare i 50 anni di Lucasfilm pensiamo di onorare questa tradizione presentando un bel po' di nuovi prodotti, giochi e pubblicazioni che celebreranno il futuro della saga con Lucasfilm e Disney+" sono state le parole del vice-presidente Paul Southern.

