Star Wars, in un nuovo fumetto Kylo Ren distrugge un intero pianeta dopo Gli Ultimi Jedi

Interpretato al cinema da Adam Driver, Kylo Ren è il controverso villain della trilogia sequel di Star Wars. In un nuovo fumetto del canone di Guerre Stellari, scopriamo un momento in cui il personaggio mostra tutta la sua malvagità facendo esplodere un intero pianeta, i cui abitanti rifiutano di sottomettersi al Primo Ordine.

In una trama secondaria del numero 2 di Star Wars Adventures, nella storia intitolata Follow and Lead, di cui possiamo vedere una vignetta in calce alla notizia, Kylo Ren esercita il suo potere da Leader Supremo in un modo che gli sembra anche fin troppo semplice, finché non si imbatte nelle prime sacche di resistenza. Una donna, in particolare, guida una banda di ribelli e dimostra in duello di saper schivare bene i colpi della spada laser.

Ciò che scatena l'ira di Kylo Ren sono le parole di questa donna. Preferirebbe morire libera piuttosto che soccombere a quello che chiama fascismo. Il villain, invece, non riesce a capire come si possa non desiderare far parte del Primo Ordine, ed è talmente deluso e disgustato da lasciare il duello lasciando la donna alle attenzioni degli Stormtrooper.

A questo punto, mentre la nave di Kylo Ren si allontana, si può vedere sullo sfondo il pianeta in fiamme. I suoi pensieri recitano: "Sono il leader supremo del Primo Ordine. Che io lo voglia o no. Io guido la Galassia. Mi domando se rimarrà qualcuno da seguire."

