Star Wars, nuovi dettagli sui motivi che hanno spinto Darth Vader a salvare Luke Skywalker

Il fumetto Star Wars: Darth Vader ha offerto dei nuovi dettagli su uno dei momenti chiave de Il ritorno dello Jedi e in generale di tutta la saga, ovvero quando il Sith decide di tradire l'Imperatore Palpatine e salvare suo figlio Luke Skywalker dal lato oscuro.

Nell'ultimo capitolo della serie a fumetti, mentre si sta recando a Exegol insieme all'assassino Ochi proprio per scoprire di più sui segreti di Darth Sidious, Vader si ritrova alle prese con un mostro spaziale dotato di poteri psichici che lo costringe ad avere una visione della sua stessa morte, la quale avviene per mano di un Luke sedotto dall'Imperatore.

La scelta di Vader di voltare le spalle a Palpatine sul finale di Episodio VI è sempre stato motivo di discussione per i fan della galassia lontana lontana, e questo nuovo tassello aggiunto dallo sceneggiatore Greg Park rende chiara una cosa: Vader era al corrente del piano di Sidious di tradirlo e sostituirlo con Luke molto tempo prima degli eventi finali di Episodio VI.

Come forse avrete notato, la scena in questione ricorda da vicino la visione avuta dallo stesso Anakin durante uno degli archi narrativi più amati di Star Wars: The Clone Wars, il ciclo di Mortis, in cui il Jedi viene messo di fronte a tutte le atrocità che compirà in futuro, anche se in quell'occasione la memoria gli è stata poi cancellata.

