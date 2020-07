Star Wars, nuovi concept mai visti prima per L'Ascesa di Skywalker

A distanza di mesi e con le polemiche relative alla sua riuscita o meno a livello artistico affievolitesi, continuano ad arrivare materiali inediti su Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Stavolta i concept si riferiscono ad alcune sequenze mai utilizzate nella versione definitiva e uscita in sala della pellicola di J.J. Abrams.

Su Instagram, infatti, il concept artist Doug Chiang ha condiviso un'immagine che ritrae una versione inedita di uno Star Destroyer delle truppe del Primo Ordine, che come potrete notare a una design particolare e decisamente originale, vista la forma doppia del parte esteriore. Al momento non è del tutto chiaro, dato che Chiang non lo specifica, se questo design era stato realizzato in vista della versione del film concepita da Colin Trevorrow, intitolata Duel of the Fates, oppure per quella che abbiamo poi visto nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, L'Ascesa di Skywalker.

Le critiche maggiori mosse dal pubblico e dai fan alla pellicola di Abrams hanno riguardato principalmente il ritorno di Palpatine, ma secondi alcuni rumor recenti pare che il ritorno dell'Imperatore fosse già nei piani della produzione già da prima dell'uscita de Gli Ultimi Jedi.

Riuscita o meno, dunque, la presenza dell'antagonista della trilogia originale è dunque da attribuire allo stesso J.J. Abrams piuttosto che ad una richiesta tardiva di Kathleen Kennedy o della Casa di Topolino. Viene perciò da chiedersi come mai nella sceneggiatura non sia stata inserita una spiegazione più accurata del suo ritorno, visto che i piani erano chiari fin dall'inizio. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

