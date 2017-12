Star Wars nuova trilogia: Rian Johnson vuole farla, ma non ha ancora una trama in mente!

Poco tempo fa è uscita la notizia chesarà al comando della creazione di una nuova trilogia di Guerre Stellari , che prenderà forma sui nuovi personaggi che, pian, piano, nel corso di questa attuale, stiamo conoscendo. Si pensava che il regista avesse già in mente una storia, ma in realtà, non è così.

Non c'è una storia vera e propria già pronta, ha dichiarato il regista. Quando allo sceneggiatore/regista è venuta in mente l'idea di una nuova trilogia di Guerre Stellari, tutto quello che aveva - quando l'ha proposto alla Lucasfilm - era la volontà di farla!

La notizia che Johnson avrebbe creato una nuova trilogia ha preso molti alla sprovvista perché, va bene che da quando la Lucasfilm è stata acquisita dalla Disney, quest'ultima ha spinto molto per l'attuale trilogia sugli Skywalker e sugli spinoff come Solo e Rogue One, ma non si credeva possibile addirittura andare oltre questo. E, invece, anche solo l'idea di una nuova, misteriosa storia, ambientata nella Galassia lontana, lontana, è bastata a Johnson per avere l'ok, nonostante nulla, all'epoca perlomeno, fosse programmato.

Johnson ha parlato con SlashFilm di questo suo nuovo progetto mentre faceva promozione per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, e ha spiegato che, al momento, non c'è molto da dire, è tutto in fase embrionale, infatti:

"La cosa è venuta fuori perché eravamo arrivati verso la fine della produzione di Gli Ultimi Jedi e beh, sapevo che non avrei girato il film successivo. E, siccome mi sono trovato molto bene al lavoro, non solo a fare il film, ma anche a lavorare con Kathy, con la Disney, con Bob Iger, Alan Horn e Alan Berg, alla fine ci sentivamo un po' tutti come se fossimo arrivati all'ultimo anno di scuola. Stavamo chiudendo il lucchetti dei nostri armadietti per sempre. Ed è diventato tutto molto triste. E ci siamo chiesti come avremmo eventualmente potuto fare per continuare a lavorare insieme. E, alla fine, la cosa più interessante che è venuta fuori, è che avremmo potuto creare una nuova trilogia, una storia che andasse al di là di questi tre film. Nuovi luoghi, nuovi personaggi, una nuova storia dell'universo Star Wars. Il cielo è il limite. E la cosa sembra molto eccitante. Loro hanno risposto benissimo e... Eccoci qua!"

E dunque... Siete contenti? Ditecelo nei commenti!

Star Wars: Gli Ultimi Jedi, è attualmente al cinema.