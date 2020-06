Star Wars, una nuova teoria prova a spiegare la caduta dell'Ordine Jedi

I tragici eventi che hanno portato alla scomparsa dell'Ordine Jedi fino all'incontro tra Luke Skywalker e Obi-Wan Kenobi li conosciamo tutti e sono narrati in maniera abbastanza approfondita nel corso della trilogia prequel di Star Wars. Qualcosa, però, è sembrato non tornare mai del tutto.

Qualcuno si è chiesto, infatti, come sia stato possibile che nonostante la loro fortissima connessione con la Forza i Jedi non si siano accorti di ciò che stava accadendo intorno a loro, arrivando a farsi trovare praticamente disarmati di fronte all'attuazione del famoso Ordine 66?

Ebbene, secondo alcuni fan il punto focale della questione starebbe proprio nella connessione con la Forza: su Reddit, infatti, qualcuno ha ipotizzato che già ai tempi di Star Wars: La Minaccia Fantasma i Jedi avessero perso in qualche modo quel legame con la Forza così forte in loro qualche tempo prima, arrivando a controllarne senza problemi gli aspetti più superficiali (come la telecinesi) ma perdendo contatto con quei livelli più profondi che avrebbero consentito di evitare il disastro.

Ciò spiegherebbe, ad esempio, come mai Qui-Gon e Obi-Wan si siano fidati in maniera così cieca di Anakin o anche come mai nessuno si sia reso conto del fatto che Palpatine fosse in realtà un maestro Sith. Cosa ne dite? Vi sembra una spiegazione plausibile o qualche tassello continua ancora a mancare?

