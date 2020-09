Star Wars, la nuova linea di calzature Adidas dedicate a Chewbacca

Un nuovo modello della collezione Adidas Star Wars, linea di calzature creata dal brand d'abbigliamento e dedicata allo Star Wars Universe, è stato messo in commercio. Si tratta delle sneaker Chewbacca Rivalry Hi, in omaggio all'iconico personaggio e amico di Han Solo nel celebre franchise creato da George Lucas negli anni '70.

Si tratta di una scarpa da ginnastica in pelliccia sintetica, proprio a richiamare la pelliccia del wookie, con l'accessorio di una cintura del personaggio posta sui lacci. Caratterizzata da una tomaia mista di pelle, pelle scamosciata e pelliccia sintetica in un mix di colori che vanno dal marrone al bianco gesso.

Un design che potrebbe piacere a molti giovani fan della saga e del personaggio.



Alto più di due metri, soprannominato Chewie per gli amici, Chewbacca è il co-pilota del Millennium Falcon, la nave guidata da Han Solo (Harrison Ford).

Comprende il linguaggio comune ma risponde nella sua lingua natìa, per l'impossibilità di comunicare utilizzando altri idiomi.

Il personaggio è stato interpretato da Peter Mayhew da Guerre Stellari (1977) a Star Wars: Il risveglio della Forza (2015). Nei film successivi Mayhew, scomparso nell'aprile 2019, è stato sostituito da Joonas Suotamo - in Gli ultimi Jedi, Solo e L'ascesa di Skywalker.

L'Adidas Rivalry Hi Chewbacca sarà disponibile sul webstore Adidas UK dal 21 ottobre al prezzo di 155 dollari.

