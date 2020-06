Star Wars, una nuova immagine di Rose dal sequel scartato di Colin Trevorrow!

Prima che J.J. Abrams riprendesse le redini della trilogia sequel di Star Wars, Colin Trevorrow era il nome designato per dirigere l'ultimo capitolo, L'ascesa di Skywalker. Nell'ultimo anno diverse informazioni sulla versione di Trevorrow sono state rese pubbliche, e di recente è stato diffuso sui social una foto con Rose in un look inedito.

Il personaggio di Rose Tico è interpretato da Kelly Marie Tran, e l'attrice è stata vittima di una shitstorm incredibile sul web, tanto da costringere l'attrice a lasciare i social network. Tuttavia l'attrice ricorda con grande piacere il periodo delle riprese e il ruolo di Rose, che nella trama lega in particolare con Finn (John Boyega). Ora l'immagine pubblicata su Instagram mostra un fantastico e inedito look di Rose.



Un outfit da combattente in prima linea per la Resistenza, al fianco di Finn, Chewbacca (Joonas Suotamo), Poe Dameron (Oscar Isaac).

Un look decisamente più audace rispetto a quello più sobrio indossato dal personaggio in L'ascesa di Skywalker.

Il terzo film della saga sequel porta la narrazione alla resa dei conti tra la Resistenza e il Primo Ordine, così come tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver). Il film è ambientato un anno dopo gli eventi de Gli ultimi Jedi.

Il film ha ottenuto tre candidature ai premi Oscar 2020 e tre candidature ai BAFTA. Su Everyeye trovate la recensione de L'ascesa di Skywalker e l'intervista a Roger Guyett, colui che si è occupato degli effetti speciali in Star Wars.